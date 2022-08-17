Глава МЧС Куренков призвал закрепить в обязанностях чиновников реагирование на прогнозы ЧС
«Необходимо разработать и закрепить в должностных обязанностях глав муниципальных образований и в целом ответственных за это чиновников при получении информации о возможных чрезвычайных ситуациях и моделях их развития от центров управления в кризисных ситуациях МЧС принимать решения о создании группировки сил и средств и реагировании», — цитирует его ТАСС.
По его словам, инициатива предполагает как выявленные термоточки, так и прогнозы развития ситуации, связанной с природными и техногенными ЧС.
Куренков выразил уверенность, что данное предложение приведёт к росту оперативности реагирования.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в станице Верхнекундрюченской Ростовской области достигла 136 га.
В МЧС информировали, что спасатели эвакуировали из станицы 65 человек.