Глава МЧС Куренков призвал закрепить в обязанностях чиновников реагирование на прогнозы ЧС

Глава МЧС России Александр Куренков предложил закрепить в должностных инструкциях чиновников реагирование на прогнозы чрезвычайных ситуаций, подготовленные ведомством.

«Необходимо разработать и закрепить в должностных обязанностях глав муниципальных образований и в целом ответственных за это чиновников при получении информации о возможных чрезвычайных ситуациях и моделях их развития от центров управления в кризисных ситуациях МЧС принимать решения о создании группировки сил и средств и реагировании», — цитирует его ТАСС.

По его словам, инициатива предполагает как выявленные термоточки, так и прогнозы развития ситуации, связанной с природными и техногенными ЧС.

Куренков выразил уверенность, что данное предложение приведёт к росту оперативности реагирования.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в станице Верхнекундрюченской Ростовской области достигла 136 га.

В МЧС информировали, что спасатели эвакуировали из станицы 65 человек.