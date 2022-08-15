В МЧС сообщили об эвакуации 65 человек из станицы в Ростовской области из-за пожара
- РИА Новости
«Усть-Донецкий район: эвакуированы 65 человек из станицы Верхнекундрючинской», — приводит ТАСС заявление.
Спасатели уточнили, что верховой огонь перешёл на строения в Усть-Донецком районе области.
Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.