В МЧС сообщили об эвакуации 65 человек из станицы в Ростовской области из-за пожара

Спасатели эвакуировали 65 человек из станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области из-за лесного пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

РИА Новости

«Усть-Донецкий район: эвакуированы 65 человек из станицы Верхнекундрючинской», — приводит ТАСС заявление. Спасатели уточнили, что верховой огонь перешёл на строения в Усть-Донецком районе области. Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.