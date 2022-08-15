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В МЧС сообщили об эвакуации 65 человек из станицы в Ростовской области из-за пожара

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Спасатели эвакуировали 65 человек из станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области из-за лесного пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС сообщили об эвакуации 65 человек из станицы в Ростовской области из-за пожара
  • РИА Новости

«Усть-Донецкий район: эвакуированы 65 человек из станицы Верхнекундрючинской», — приводит ТАСС заявление.

Спасатели уточнили, что верховой огонь перешёл на строения в Усть-Донецком районе области.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

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