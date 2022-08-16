Площадь пожара в станице Верхнекундрюченской Ростовской области достигла 136 гектаров
«Пожар, перешедший 15 августа из лесного массива на станицу Усть-Донецкого района Ростовской области, повредил 34 строения», — цитирует его ТАСС.
По словам Куренкова, пострадавших в результате пожара нет.
Он также рассказал о задействованных в ликвидации пожара силах.
«Привлечены самолёт-амфибия Бе-200ЧС, вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством и также самолёт Ил-76, который способен сбросить на очаг возгорания 42 т воды», — отметил глава МЧС.
Ранее в МЧС информировали, что спасатели эвакуировали из станицы 65 человек.