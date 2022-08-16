В Кировской области зарегистрировали 59 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зарегистрировали 59 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 629. Вылечились 151 300 жителей, в том числе 49 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области за 15 дней августа выявили 1363 случая COVID-19, передаёт mosaica.ru со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Лилию Федоскову. В регионе развёрнута 51 койка для пациентов с коронавирусом.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.