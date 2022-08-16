В Оренбургской области выявили 151 случай коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 151 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 220 078 жителей. Выздоровел 214 101 человек, в том числе 87 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Волгоградской области зарегистрировали 165 случаев COVID-19 за сутки, передаёт novostivolgograda.ru. Госпитализированы 87 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 229 679, выздоровевших — 218 899.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.