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Аналитик Литовкин осудил заявку Британии на перелёт самолёта-разведчика над Россией

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Дарья Ускова
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал подачу Великобританией заявки на перелёт самолёта-разведчика по маршруту, который в том числе пролегает над российской территорией.
Аналитик Литовкин осудил заявку Британии на перелёт самолёта-разведчика над Россией
  • РИА Новости

По мнению Литовкина, поданная Великобританией заявка является «проявлением наглости и высокомерия».

«Этот самолёт предназначен для работы по Договору по открытому небу. Россия не является участником этого договора. Мы вышли из него, потому что из него вышли США. Они вышли из договора и не позволяют летать над собой», — сообщил эксперт.

Вполне вероятно, что не вышедшие из Договора по открытому небу союзники Соединённых Штатов, в частности Великобритания, в ходе разведывательных полётов могут не только собирать информацию для себя, но и передавать её США, считает специалист.

«Мы сказали, что это очевидная провокация, потому что Великобритания обязана знать, что мы вышли из этого договора и никого к себе не пустим», — заключил собеседник RT.

Ранее Великобритания подала заявку на перелёт самолёта-разведчика по маршруту, который в том числе пролегает над российской территорией.

В Минобороны России заявили, что рассматривают это как сознательную провокацию. 

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