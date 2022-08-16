Минобороны назвало провокацией заявку Британии на перелёт самолёта-разведчика над Россией
- РИА Новости
Отмечается, что Лондон подал заявку флайт-планом на перелёт самолёта-разведчика RC-135.
«Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — заявили в российском оборонном ведомстве.
Минобороны подчеркнуло, что Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения российского воздушного пространства.
Также в министерстве заявили, что все возможные последствия этой провокации будут лежать на британской стороне.
15 августа Минобороны сообщило, что британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.