В Ленобласти зафиксировали 121 случай COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зафиксировали 121 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 197 567 жителей. Выздоровели 189 170 человек, в том числе 192 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 122 случая коронавирусной инфекции за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Госпитализированы 11 пациентов.

Общее число заболевших в городе достигло 87 012.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.