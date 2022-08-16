В Ленобласти зафиксировали 121 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 197 567 жителей. Выздоровели 189 170 человек, в том числе 192 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Севастополе выявили 122 случая коронавирусной инфекции за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Госпитализированы 11 пациентов.
Общее число заболевших в городе достигло 87 012.
Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.