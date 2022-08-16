В Тульской области подтвердили 425 случаев COVID-19 за сутки

В Тульской области подтвердили 425 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заболел 164 181 житель. Выздоровели 155 658 человек, в том числе 300 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тюменской области продолжается прививочная кампания, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

На данный момент сделать прививку можно в 53 стационарных пунктах. Работают и мобильные пункты вакцинации. Также организованы выезды бригад в отдалённые и труднодоступные населённые пункты.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.