В Иркутской области зарегистрировали 466 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 466 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru о ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 304 212.

«Госпитализировано ещё 27 пациентов, а всего в больницах находятся 526 человек», — отметили в пресс-службе.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 23 909 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.