В Иркутской области зарегистрировали 466 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru о ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее число заболевших в регионе достигло 304 212.
«Госпитализировано ещё 27 пациентов, а всего в больницах находятся 526 человек», — отметили в пресс-службе.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 23 909 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.