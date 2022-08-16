В Татарстане выявили 97 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 97 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 154 986. Выздоровели 150 573 жителя, в том числе семеро — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3776 случаев коронавируса, передают «Невские новости». Выздоровели 2,9 тыс. человек. Госпитализированы 304 жителя.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.