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Жителям Красноярского края рекомендовали вернуться к соблюдению масочного режима

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Глава управления Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев рекомендовал жителям региона вернуться к соблюдению масочного режима в общественных местах и транспорте на фоне подъёма уровня заболеваемости.
Жителям Красноярского края рекомендовали вернуться к соблюдению масочного режима
  • РИА Новости

По его словам, недельный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составил 99,5 на 100 тыс. населения.

«В связи с этим, согласно размещённой на официальном сайте Роспотребнадзора информации, жителям нашего региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте», — написал Горяев в Telegram.

Пресс-служба Роспотребнадзора ранее уточнила, что 48% случаев коронавирусной инфекции COVID-19 приходится на Москву, Петербург и Подмосковье.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что маски должны быть обязательным атрибутом для граждан в текущей ситуации.

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