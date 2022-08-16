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Психолог Метальникова напомнила о важности отдыха от работы

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Психолог Александра Метальникова рассказала, что трудоголизм может привести к истощению и депрессии, а также перечислила правила отдыха от работы.
Психолог Метальникова напомнила о важности отдыха от работы
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей психолог сказала, что необходимо найти мотивацию для отдыха, а потом придумать способы расслабления.

«Можно выделить как минимум вот какие виды отдыха: эстетический, культурный, природный, городской, эмоциональный, рациональный, ценностный, творческий, энергетический... Важно искать, экспериментировать и сравнивать с желанным результатом», — посоветовала Метальникова.

Ранее в разговоре с URA.RU травматолог-ортопед Лев Дунаев рассказал, что сидячий образ жизни может спровоцировать развитие ряда заболеваний.

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