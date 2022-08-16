В Удмуртии подтвердили 151 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии за прошедшие сутки зарегистрировали 151 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В числе заболевших — 11 детей до 14 лет и 42 человека старше 65 лет.

86 пациентов выздоровели, четверо госпитализированы, один скончался.

Также стало известно, что за данный период в стационары Севастополя госпитализированы 11 человек с подтверждённым COVID-19. Об этом пишет «Новый Севастополь».

По состоянию на утро 16 августа, в городе зарегистрировано 122 новых случая заболевания. Выписаны 14 пациентов, умер один человек.

В России за 24 часа выявлено 23 909 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, днём ранее в стране зафиксировали 25 273 пациента с COVID-19.