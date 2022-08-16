В Роспотребнадзоре назвали характеристики качественного школьного ранца

В Роспотребнадзоре дали рекомендации родителям, как подобрать школьный рюкзак для ребёнка.

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».

Все ученические ранцы и портфели должны быть промаркированы и иметь информацию о возрасте школьника.

Вес ранца без содержимого для учеников начальных классов не должен превышать 700 г, для учащихся средних и старших классов — 1 кг.

Ранец для младшеклассника следует выбирать с формоустойчивой спинкой.

Длина (высота) рюкзака должна быть в пределах 300—360 мм, высота передней стенки — 220—260 мм, ширина — 60—100 мм.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.