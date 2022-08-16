военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Роспотребнадзоре назвали характеристики качественного школьного ранца

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре дали рекомендации родителям, как подобрать школьный рюкзак для ребёнка.
В Роспотребнадзоре назвали характеристики качественного школьного ранца
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».

Все ученические ранцы и портфели должны быть промаркированы и иметь информацию о возрасте школьника.

Вес ранца без содержимого для учеников начальных классов не должен превышать 700 г, для учащихся средних и старших классов — 1 кг.

Ранец для младшеклассника следует выбирать с формоустойчивой спинкой.

Длина (высота) рюкзака должна быть в пределах 300—360 мм, высота передней стенки — 220—260 мм, ширина — 60—100 мм.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить