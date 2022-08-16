Специалист Сильванская перечислила важные правила столового этикета
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Важное правило столового этикета — одно действие за раз: прежде чем взять бокал, чашку или перечницу, надо положить на свою тарелку ложку или вилку с ножом, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».
Положить приборы надо и на время паузы в еде. Не стоит размахивать ими во время обеденной беседы, отметила Сильванская.
Тканевой салфетке место только на коленях, без исключений, подчеркнула она.
По словам эксперта, на стол не надо класть личные предметы: телефон, очки, ключи, клатч. Сумку этикет позволяет поставить на пол, возле себя.
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