Специалист Сильванская перечислила важные правила столового этикета

Специалист по этикету Юлия Сильванская рассказала, что работодатели часто приглашают сотрудников на собеседование в кафе или ресторан, чтобы больше узнать о них по манере поведения за столом.

Важное правило столового этикета — одно действие за раз: прежде чем взять бокал, чашку или перечницу, надо положить на свою тарелку ложку или вилку с ножом, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

Положить приборы надо и на время паузы в еде. Не стоит размахивать ими во время обеденной беседы, отметила Сильванская.

Тканевой салфетке место только на коленях, без исключений, подчеркнула она.

По словам эксперта, на стол не надо класть личные предметы: телефон, очки, ключи, клатч. Сумку этикет позволяет поставить на пол, возле себя.

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