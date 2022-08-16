Шойгу заявил, что ОБСЕ стала генератором антироссийских нарративов

Изначально ОБСЕ задумывалась как место для диалога, однако превратилась в генератор антироссийских нарративов, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что на сегодняшний день о разрушенных США договорах о ПРО, об ограничении ракет средней и меньшей дальности и открытом небе уже никто не вспоминает, несмотря на их принципиальное значение для создания атмосферы доверия.

«Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая задумывалась как площадка для диалога и учёта различных мнений, стала генератором антироссийских нарративов», — цитирует Шойгу ТАСС.

Министр добавил, что формально Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года ещё действует, однако перспективы для его практической имплементации не прослеживаются.

Ранее сообщалось, что СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о нарушениях прав человека на Украине показывает его скатывание на русофобские рельсы.