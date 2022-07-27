Захарова: доклад БДИПЧ ОБСЕ по Украине показывает его скатывание на русофобские рельсы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о нарушениях прав человека на Украине показывает его скатывание на русофобские рельсы.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С растущим разочарованием приходится констатировать, что руководство БДИПЧ, невзирая на свой мандат, всё стремительнее скатывается на русофобские рельсы, дискредитируя не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и организацию в целом», — говорится в комментарии.

Она отметила, что приведённые в докладе интервью с почти полусотней неназванных «свидетелей событий» не выдерживают критики, учитывая, что некоторые из них носят следы сарафанного радио с пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц.

«При этом в адрес киевского режима звучат лишь отдельные ремарки, в частности, в связи с многочисленными случаями пыток российских военных. Про запрет на Украине деятельности политических партий, аресты и исчезновения пророссийских активистов, зажим имущественных и языковых прав собственного населения — практически ни слова», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.