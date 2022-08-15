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Путин: все попытки отменить Россию и её культуру тщетны

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Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки отменить Россию и её культуру тщетны. Об этом он сказал в видеообращении к участникам форума «Таврида.Арт».
Путин: все попытки отменить Россию и её культуру тщетны
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Он отметил, что вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям «делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой».

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость», — сказал российский лидер.

По его словам, те, кто думают иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что попытки стран Запада «отменить Россию» связаны с маниакальной верой, что мир вращается вокруг них и повинуется их приказам.

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