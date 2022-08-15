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Врач Новосёлов посоветовал соблюдать питьевой режим в жару

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Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов дал советы по сохранению здоровья в жаркую погоду.
Врач Новосёлов посоветовал соблюдать питьевой режим в жару
  • Gettyimages.ru
  • © kyoko kiyama / EyeEm

«Жара представляет опасность в основном для пожилой категории граждан. Я советую уезжать за город, где больше зелени и можно укрыться в деревянном доме — он лучше предохраняет от такой высокой температуры», — заявил Новосёлов в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, нужно соблюдать питьевой режим и стараться находиться там, где работают кондиционеры.

Ранее в разговоре с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.

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