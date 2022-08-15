Врач Новосёлов посоветовал соблюдать питьевой режим в жару
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«Жара представляет опасность в основном для пожилой категории граждан. Я советую уезжать за город, где больше зелени и можно укрыться в деревянном доме — он лучше предохраняет от такой высокой температуры», — заявил Новосёлов в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, нужно соблюдать питьевой режим и стараться находиться там, где работают кондиционеры.
Ранее в разговоре с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.