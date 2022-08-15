В Краснодаре начал работу штаб Захара Прилепина

В Краснодаре открылся штаб Захара Прилепина. Он будет работать по таким направлениям, как мусорная реформа, газификация региона, проверка эксплуатации и строительства новых очистных сооружений.

Штаб также включится в сбор гуманитарной помощи, первый груз соберут для Харьковской области.

«В Краснодарском регионе, как и во всей России, имеются достаточно серьёзные проблемы. В частности, проблемы ЖКХ. Есть позитивная практика по противодействию коррупции в работе штабов в других регионах. Возьмём эту практику на вооружение», — заявила руководитель краснодарского штаба Татьяна Аркадьева.

Штаб также будет принимать участие в федеральных расследованиях.

Ранее сообщалось, что в Омске открылся шестой штаб Захара Прилепина.