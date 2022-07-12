Во вторник, 12 июля, в Омске открылся шестой штаб Захара Прилепина в России.

Главная задача штабов — корректировка работы региональных властей.

«Штаб Захара Прилепина в Омской области изучит опыт региона и подготовит рекомендации другим регионам на основе имеющегося опыта, как выбиться в лидеры. Также сейчас штаб Захара Прилепина готовит федеральный рейтинг патриотичности губернаторов (по поддержке СВО), уверены, и тут регион будет на лидирующих позициях», — заявил руководитель аппарата сопредседателя — председателя палаты депутатов партии СРЗП Игорь Манохин.

По его словам, в регионе есть и проблемные темы, в том числе в части сохранения культурного наследия.

«Памятников культуры и архитектуры много, многие с охранным статусом, однако далеко не все отреставрированы и используются. Будем помогать с этим вопросом», — сказал Манохин.

Со своей стороны, член комитета Совета Федерации по обороне и национальной безопасности Сергей Безденежных затронул вопрос экологии. По его словам, в области сложилась ситуация, когда предприятия загрязняют окружающую среду и платят лишь штрафы, изначально заложенные в их бюджете.

«Штаб Захара Прилепина уже собрал достаточное количество фактуры, мы направим все соответствующие запросы от наших депутатов и сенаторов в надзорные органы для разрешения данной ситуации», — добавил Безденежных.

В свою очередь, член центрального совета партии СРЗП, писатель Николай Стариков заявил о необходимости усиливать культурные и экономические связи.

«С учётом сложившейся ситуации Омск может стать одним из центров евразийской интеграции, как в экономическом плане (параллельный импорт), так и в культурном плане. Поэтому мы возлагаем на штаб в Омске обязательства по открытию штаба Захара Прилепина в Казахстане», — сказал он.

Отдельно Стариков отметил работу штабов по поддержке СВО.

«Сейчас у нас работают штабы на всех подконтрольных территориях, мы на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь в зоне проведения СВО, а также способствуем культурной и экономической интеграции», — сообщил он.

Руководитель штаба Захара Прилепина в Омской области Александр Барко добавил, что главная задача штаба, как и других штабов, заключается в поддержке СВО.

«Штаб будет оказывать гуманитарную помощь и взаимодействовать со штабами на подконтрольных территориях», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге открылся четвёртый в России штаб Захара Прилепина.