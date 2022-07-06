В Екатеринбурге открылся четвёртый в России Штаб Захара Прилепина

В Екатеринбурге открылся Штаб Захара Прилепина, четвёртый в России. Ранее они начали работу в Нижегородской области, Хабаровском крае и Смоленске.

Основная задача штабов — корректировка работы региональных властей. В частности, отслеживаются проблемные точки, ищутся причины и возможности решения, после чего губернаторам предлагаются варианты выхода из ситуации.

В Екатеринбурге ключевыми направлениями работы штаба станут расследования по различным проблемам Свердловской области, в том числе коррупционного характера.

«В Екатеринбурге, помимо поддержки СВО, будут проводиться мероприятия для защиты интересов жителей региона. Очень хороший показатель, что четвёртый регион в России открывает свои двери для появления штаба именно в Свердловской области. Понимаю, что работы будет предостаточно, хотя, конечно, лучше, чтобы поводов было меньше», — заявил сенатор от партии «Справедливая Россия — За Правду», член комитета по обороне и национальной безопасности Сергей Безденежных.

Со своей стороны, руководитель екатеринбургского штаба Владислав Лебедев отметил, что этот штаб — первый в Уральском регионе.

«Есть позитивная практика по противодействию коррупции в работе штабов в других регионах. Возьмём эту практику на вооружение и на Урале, в Свердловской области. Но есть у нас и ещё одна важная цель — продвигать то конструктивное и позитивное, что есть в нашем регионе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Изюме Харьковской области открылся штаб Захара Прилепина.