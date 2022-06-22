В Изюме Харьковской области открылся штаб Захара Прилепина

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В Изюме Харьковской области открылся третий штаб Захара Прилепина на освобождённых от украинских войск территориях.
В Изюме Харьковской области открылся штаб Захара Прилепина
  • © Пресс-служба Захара Прилепина

Штаб будет работать на постоянной основе при поддержке местной администрации.

В открытии изюмского штаба участвовал сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин.

В рамках открытия он представил руководство харьковского областного штаба, им стал замруководителя общественной организации «Оплот», член партии «Справедливая Россия — За Правду» Милан Шелест.

«Я и моя команда занимаемся помощью с 2014 года: сначала помогали Луганску, потом донецким территориям. А в марте этого года мы заехали уже в Херсон, потом в Запорожье, и везде открываем штабы. Мы это делаем для того, чтобы люди, у которых те или иные проблемы, пока не заехала российская администрация, могли к кому-то обратиться с этими проблемами, а мы поможем их решать», — сказал Прилепин.

  • В Изюме Харьковской области открылся штаб Захара Прилепина

Ранее штаб Захара Прилепина открылся в Луганске. Первый штаб на освобождённых от украинских войск территориях был открыт в Херсоне в мае.

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