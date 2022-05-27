В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

В Луганске открылся второй штаб Захара Прилепина на освобождённых от украинских войск территориях. Также состоялась презентация Евразийской культурной программы.

Основными направлениями деятельности луганского штаба названы гуманитарная помощь нуждающимся местным жителям и их всесторонняя поддержка.

При этом штаб будет действовать на постоянной основе при поддержке местной администрации.

На брифинге по случаю открытия выступил по видеосвязи лидер партии и руководитель фракции в Государственной Думе «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он заявил, что СРЗП первая из партий открыла представительство в виде Штаба Захара Прилепина в Херсоне, а теперь состоялось открытие штаба в Луганске.

«Мой друг и сопредседатель нашей партии Захар Прилепин подчёркивает, и я с ним солидарен, что денацификация Украины должна заключаться в ликвидации режима Зеленского. Освобождённые территории исторически принадлежат России», — сказал Миронов.

Он отметил, что «открытие Штабов Захара Прилепина необходимо людям в Донбассе».

Ранее сообщалось, что в Херсоне 22 мая открылся штаб Захара Прилепина.