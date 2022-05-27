В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

Короткая ссылка
В Луганске открылся второй штаб Захара Прилепина на освобождённых от украинских войск территориях. Также состоялась презентация Евразийской культурной программы.

Основными направлениями деятельности луганского штаба названы гуманитарная помощь нуждающимся местным жителям и их всесторонняя поддержка.

При этом штаб будет действовать на постоянной основе при поддержке местной администрации.

На брифинге по случаю открытия выступил по видеосвязи лидер партии и руководитель фракции в Государственной Думе «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он заявил, что СРЗП первая из партий открыла представительство в виде Штаба Захара Прилепина в Херсоне, а теперь состоялось открытие штаба в Луганске.

«Мой друг и сопредседатель нашей партии Захар Прилепин подчёркивает, и я с ним солидарен, что денацификация Украины должна заключаться в ликвидации режима Зеленского. Освобождённые территории исторически принадлежат России», — сказал Миронов. 

Он отметил, что «открытие Штабов Захара Прилепина необходимо людям в Донбассе».

Ранее сообщалось, что в Херсоне 22 мая открылся штаб Захара Прилепина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить