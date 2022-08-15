военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Apple потребовала от RUTUBE скрыть в приложении контент государственных СМИ

Короткая ссылка
Американская компания Apple потребовала от российского видеохостинга RUTUBE скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только для российских пользователей.
Apple потребовала от RUTUBE скрыть в приложении контент государственных СМИ
  • AP
  • © Kathy Willens

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения RUTUBE двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что сегодня приложение видеохостинга доступно в 171 стране.

На принятие решения Apple дала RUTUBE две недели, в противном случае приложение будет удалено из её магазина.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать возможность скачивать свои приложения в России.

В мае российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. Отмечается, что в нём уже представлено более 1 тыс. программ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить