Apple потребовала от RUTUBE скрыть в приложении контент государственных СМИ

Американская компания Apple потребовала от российского видеохостинга RUTUBE скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только для российских пользователей.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения RUTUBE двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что сегодня приложение видеохостинга доступно в 171 стране.

На принятие решения Apple дала RUTUBE две недели, в противном случае приложение будет удалено из её магазина.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать возможность скачивать свои приложения в России.

В мае российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. Отмечается, что в нём уже представлено более 1 тыс. программ.