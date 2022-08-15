Apple потребовала от RUTUBE скрыть в приложении контент государственных СМИ
- AP
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«Apple предлагает решить проблему модерации приложения RUTUBE двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Отмечается, что сегодня приложение видеохостинга доступно в 171 стране.
На принятие решения Apple дала RUTUBE две недели, в противном случае приложение будет удалено из её магазина.
В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать возможность скачивать свои приложения в России.
В мае российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. Отмечается, что в нём уже представлено более 1 тыс. программ.