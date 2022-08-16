В НБКИ рассказали о росте спроса на потребительские кредиты в июле

Количество обращений россиян в банки за потребительскими кредитами в июле текущего года выросло на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, как добавили специалисты, уровень одобрения кредитных заявок со стороны банков немного снизился — с 31,6% в июне до 30,4% в июле.

«Таким образом, банки по-прежнему сохраняют присущий им в последнее время низкий аппетит к риску. Потребкредиты в последнее время выдаются прежде всего тем гражданам, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на приемлемом уровне», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отмечается, что наибольший средний размер потребительского кредита среди всех регионов России в июле был зафиксирован в Москве — 500,1 тыс. рублей, а наименьший — в Ингушетии: 153,4 тыс. рублей.

Как подчеркнул Волков, после падения в марте — апреле текущего года средний размер выданных потребительских кредитов растёт уже третий месяц подряд.

При этом в июле 2022 года средний размер потребкредита составил 260,4 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 11,9%.

В то же время, по словам специалиста, в июле средний чек потребкредита почти вернулся на прошлогодний уровень, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года совсем немного — всего на 3,7%, а по сравнению с «досанкционным» февралём 2022 года — на 4,2%.

«После резкого снижения в марте — апреле средний чек потребкредита в последующие месяцы почти восстановился до прошлогодних уровней и уровня начала года. Причём это произошло на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в апреле — июле, что объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика.