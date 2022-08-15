Следователи возбудили дело по факту гибели пяти человек в результате ДТП в Нижнем Тагиле
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.
Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в результате аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле погибли пять человек, ещё двое получили ранения.