Следователи возбудили дело по факту гибели пяти человек в результате ДТП в Нижнем Тагиле

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли пять человек.

РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в результате аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле погибли пять человек, ещё двое получили ранения.