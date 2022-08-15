Пять человек погибли в аварии в Нижнем Тагиле

В результате аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле погибли пять человек, ещё двое получили ранения, заявил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл около 03:00 (01:00 по мск) на перекрёстке. Несовершеннолетний водитель Hyundai Accent проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

«В результате сильного удара пассажир газели — женщина-фельдшер — а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли», — цитирует Горелых РИА Новости.

Ещё два человека, среди которых пассажир иномарки и водитель бригады «скорой», госпитализированы.

Ранее телеканал Fox News сообщил об аварии в городе Бервик (штат Пенсильвания) — автомобиль въехал в толпу рядом с баром. В результате один человек погиб, ещё 15 получили разные травмы.