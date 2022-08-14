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Один человек погиб, ещё 15 получили ранения в результате аварии в Пенсильвании

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Автомобиль въехал в толпу рядом с баром в городе Бервик (штат Пенсильвания) — один человек погиб, ещё 15 получили разные травмы, сообщает Fox News.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение телеканала, двух пострадавших медики реанимируют. 

Среди травмированных пятеро детей в критическом состоянии, для перевозки раненых задействовали санавиацию.

Уточняется, что предполагаемый виновник аварии попал в ещё одно ДТП в городе Нескопек и был задержан полицией.

В июне водитель автомобиля, уходя от погони с участием полицейских, на полной скорости врезался в толпу в Бруклине.

В результате аварии погибла 67-летняя женщина, ещё четыре человека пострадали

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