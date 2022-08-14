РИА Новости: три человека пострадали из-за неизвестного вещества в доме в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Три человека, в том числе и медики, пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. Экстренные службы проводят проверку», — рассказал собеседник.
В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству, что подразделения ведомства работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию после того, как съел арбуз, купленный на рынке.