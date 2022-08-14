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РИА Новости: три человека пострадали из-за неизвестного вещества в доме в Москве

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Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы.
РИА Новости: три человека пострадали из-за неизвестного вещества в доме в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Три человека, в том числе и медики, пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. Экстренные службы проводят проверку», — рассказал собеседник.

В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству, что подразделения ведомства работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию после того, как съел арбуз, купленный на рынке. 

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