РИА Новости: три человека пострадали из-за неизвестного вещества в доме в Москве

Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Три человека, в том числе и медики, пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. Экстренные службы проводят проверку», — рассказал собеседник.

В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству, что подразделения ведомства работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию после того, как съел арбуз, купленный на рынке.