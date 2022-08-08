РИА Новости: в Москве мужчина попал в реанимацию после съеденного арбуза

В Москве мужчина попал в реанимацию после того, как съел арбуз, купленный на рынке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости

По словам источника, 5 августа двое мужчин купили арбуз на столичном рынке и съели его. Вскоре одному из них стало плохо. Второй мужчина вызвал скорую помощь. Пострадавший находится в реанимации. По словам источника, «опросить его не получается из-за состояния». Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, кому противопоказаны арбузы.