РИА Новости: в Москве мужчина попал в реанимацию после съеденного арбуза
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По словам источника, 5 августа двое мужчин купили арбуз на столичном рынке и съели его.
Вскоре одному из них стало плохо. Второй мужчина вызвал скорую помощь.
Пострадавший находится в реанимации. По словам источника, «опросить его не получается из-за состояния».
Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, кому противопоказаны арбузы.