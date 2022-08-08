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РИА Новости: в Москве мужчина попал в реанимацию после съеденного арбуза

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В Москве мужчина попал в реанимацию после того, как съел арбуз, купленный на рынке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: в Москве мужчина попал в реанимацию после съеденного арбуза
  • РИА Новости

По словам источника, 5 августа двое мужчин купили арбуз на столичном рынке и съели его. 

Вскоре одному из них стало плохо. Второй мужчина вызвал скорую помощь.

Пострадавший находится в реанимации. По словам источника, «опросить его не получается из-за состояния».

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, кому противопоказаны арбузы.

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