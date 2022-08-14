В Оренбургской области выявили 189 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 189 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 219 726. Выздоровели 213 935 жителей, в том числе 86 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Иркутской области зарегистрировали 598 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 302 260 человек.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.