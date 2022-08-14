В Омской области зафиксировали 221 случай COVID-19 за сутки

В Омской области зафиксировали 221 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 14 жителей, выписаны также 14.

По данным на 12 августа, первым компонентом вакцины в области привились 1 224 382 человека, полную вакцинацию прошли 1 159 440 граждан.

Тем временем в Кировской области выявили 57 случаев коронавируса за сутки, передаёт progorod43. Вылечились 48 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 512.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.