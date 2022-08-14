В Челябинской области подтвердили 278 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области подтвердили 278 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровели за минувшие 24 часа 129 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 341 521.

В целом в России за сутки выявили 28 982 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.