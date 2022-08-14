В Челябинской области подтвердили 278 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.
Выздоровели за минувшие 24 часа 129 человек.
Общее число заболевших в регионе достигло 341 521.
В целом в России за сутки выявили 28 982 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.