В Татарстане зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 154 795. Выздоровел 150 561 житель, в том числе девять за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3761 случай коронавируса, передают «Невские новости». Госпитализированы 148 жителей. Выздоровели 1752 человека.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.