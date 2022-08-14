В Татарстане зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © Milos Dimic
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 154 795. Выздоровел 150 561 житель, в том числе девять за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3761 случай коронавируса, передают «Невские новости». Госпитализированы 148 жителей. Выздоровели 1752 человека.
Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.