В Удмуртии выявили 157 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 157 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 52 жителя республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1494 пациента, в ковид-центрах — 79.

Вакцинацию прошли 700 376 человек, завершили иммунизацию 560 804. Ревакцинировались 192 603 жителя, передаёт udm-info.ru.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.