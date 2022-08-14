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Инфекционист Малинникова спрогнозировала доминирование COVID-19 в предстоящем эпидсезоне

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Коронавирус встраивается в общую структуру ОРВИ и будет доминировать в предстоящем эпидемиологическом сезоне вместе с гриппом над другими инфекциями, заявила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

«К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями», — сказала она РИА Новости.

По словам эксперта, ещё до пандемии COVID-19 различные инфекции составляли около 15% от всех регистрируемых ОРВИ по аналогии с гриппом. Однако сегодня, отметила Малинникова, встречаются и риновирусные, и аденовирусные инфекции.

Академик Александр Гинцбург ранее напомнил о необходимости вакцинироваться от COVID-19.

По его словам, сейчас желательно сделать прививку тем, кто не вакцинировался в течение последних шести месяцев.

Также сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился за неделю с 8,6 до 7,4%.

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