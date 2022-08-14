Инфекционист Малинникова спрогнозировала доминирование COVID-19 в предстоящем эпидсезоне
«К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями», — сказала она РИА Новости.
По словам эксперта, ещё до пандемии COVID-19 различные инфекции составляли около 15% от всех регистрируемых ОРВИ по аналогии с гриппом. Однако сегодня, отметила Малинникова, встречаются и риновирусные, и аденовирусные инфекции.
Академик Александр Гинцбург ранее напомнил о необходимости вакцинироваться от COVID-19.
По его словам, сейчас желательно сделать прививку тем, кто не вакцинировался в течение последних шести месяцев.
Также сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился за неделю с 8,6 до 7,4%.