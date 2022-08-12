Академик Гинцбург напомнил о необходимости вакцинироваться от COVID-19

Академик Александр Гинцбург напомнил о необходимости вакцинироваться от COVID-19.

«Вакцинироваться надо раз в полгода», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, сейчас желательно сделать прививку тем, кто не вакцинировался в течение последних шести месяцев.

«Когда появится новая вакцина, мы это предусмотрели, мы будем рекомендовать делать новую интраназально, то есть вводить в нос. Для того чтобы те люди, которые недавно сделали инъекционную вакцину, имели возможность защитить себя от новых штаммов», — отметил Гинцбург.

Со своей стороны, академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетёсов в беседе с «Радио 1» подтвердил важность вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер.

«Уже две зимы коронавирус соединялся с гриппом. Хоть и мало, но грипп был. Дело в том, что если люди интенсивно носят маски, то уменьшается количество любых респираторных инфекций», — сказал он.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.