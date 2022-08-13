В Нижегородской области подтвердили 517 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области подтвердили 517 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло почти 430 тыс. Вылечились 416 тыс. жителей, в том числе 260 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Омской области выявили 212 случаев COVID-19 за сутки, передаёт gorod55.ru. Выздоровели 15 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 212 385 человек.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.