В Иркутской области зарегистрировали 499 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 499 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В ковидных госпиталях сейчас лечат 443 человека. С начала пандемии общее число случаев инфицирования на 13 августа составляет 302 662», — отмечается в сообщении.

Выздоровели 295 728 жителей, в том числе 297 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 56 случаев COVID-19 за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на штаб. Госпитализированы 12 жителей. Выздоровели за последние 24 часа 52 человека.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.