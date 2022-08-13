В Татарстане зафиксировали 87 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 87 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 154 706. вылечились 150 552 жителя, в том числе 8 за минувшие 24 часа.

Тем временем, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить соблюдение антиковидных мер в республике, передаёт inkazan.ru.

«Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы», — отметил Минниханов на совещании в доме правительства.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.