В Севастополе подтвердили 212 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе подтвердили 212 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 86 632. Вылечились 83 298 жителей.

Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 658 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. C начала пандемии в регионе заболели 196 460 человек, выздоровели 187 605.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.