В Крыму зарегистрировали 273 случая COVID-19 за сутки

В Крыму зарегистрировали 273 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

Госпитализированы 47 жителей. Выздоровел за минувшие 24 часа 281 человек.

С начала пандемии в республике заболели 187 613 жителей, вылечились 179 401.

В целом за сутки в России выявили 28 694 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.