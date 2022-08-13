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В Удмуртии выявили 149 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 149 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии выявили 149 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 1494 пациента, в ковид-центрах — 65 пациентов в состоянии средней тяжести, два в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 90 жителей.

Вакцинировались 700 376 человек, завершили иммунизацию 560 804. Повторно привились 192 603, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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