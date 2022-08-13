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В Госдуме поддержали идею продления действия семейной ипотеки до конца 2023 года

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года.
В Госдуме поддержали идею продления действия семейной ипотеки до конца 2023 года
  • РИА Новости

«Можно только приветствовать такое предложение… Одним из эффективных методов решения вопросов демографии является поддержка молодых семей. Это решение жилищного вопроса, это семейная ипотека, это возможность использовать средства маткапитала и т. д.», — рассказал депутат.

Он напомнил, что по решению президента молодые семьи также получали дополнительные субсидии.

«Что являлось серьёзным импульсом для решения жилищного вопроса и позволяло создавать семью и рожать детей. А это, в свою очередь, положительно влияло на исправление демографической ситуации», — добавил Нилов.

В заключение собеседник RT отметил, что Россия из-за пандемии COVID-19 и некоторых других факторов «находится в демографической яме» и необходимо решать этот вопрос, в том числе стимулирующими экономическими мерами.

Ранее Министерство финансов России предложило распространить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых на семьи, в которых ребёнок родится до конца 2023 года. 

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