В Госдуме поддержали идею продления действия семейной ипотеки до конца 2023 года

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года.

«Можно только приветствовать такое предложение… Одним из эффективных методов решения вопросов демографии является поддержка молодых семей. Это решение жилищного вопроса, это семейная ипотека, это возможность использовать средства маткапитала и т. д.», — рассказал депутат.

Он напомнил, что по решению президента молодые семьи также получали дополнительные субсидии.

«Что являлось серьёзным импульсом для решения жилищного вопроса и позволяло создавать семью и рожать детей. А это, в свою очередь, положительно влияло на исправление демографической ситуации», — добавил Нилов.

В заключение собеседник RT отметил, что Россия из-за пандемии COVID-19 и некоторых других факторов «находится в демографической яме» и необходимо решать этот вопрос, в том числе стимулирующими экономическими мерами.

Ранее Министерство финансов России предложило распространить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых на семьи, в которых ребёнок родится до конца 2023 года.