В Госдуме поддержали идею продления действия семейной ипотеки до конца 2023 года
- РИА Новости
«Можно только приветствовать такое предложение… Одним из эффективных методов решения вопросов демографии является поддержка молодых семей. Это решение жилищного вопроса, это семейная ипотека, это возможность использовать средства маткапитала и т. д.», — рассказал депутат.
Он напомнил, что по решению президента молодые семьи также получали дополнительные субсидии.
«Что являлось серьёзным импульсом для решения жилищного вопроса и позволяло создавать семью и рожать детей. А это, в свою очередь, положительно влияло на исправление демографической ситуации», — добавил Нилов.
В заключение собеседник RT отметил, что Россия из-за пандемии COVID-19 и некоторых других факторов «находится в демографической яме» и необходимо решать этот вопрос, в том числе стимулирующими экономическими мерами.
Ранее Министерство финансов России предложило распространить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых на семьи, в которых ребёнок родится до конца 2023 года.