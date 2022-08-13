Минфин предложил продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года
- РИА Новости
Проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале правовой информации.
«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заём) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребёнка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России перечислит ещё 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.
Также президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.