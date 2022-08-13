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Минфин предложил продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года

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Министерство финансов России предложило распространить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых на семьи, в которых ребёнок родится до конца 2023 года.
Минфин предложил продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года
  • РИА Новости

Проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заём) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребёнка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России перечислит ещё 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки

Также президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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