Минфин предложил продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года

Министерство финансов России предложило распространить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых на семьи, в которых ребёнок родится до конца 2023 года.

Проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заём) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребёнка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России перечислит ещё 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.

Также президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.