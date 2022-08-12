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В Тюменской области выявили 495 случаев коронавируса за сутки

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В Тюменской области выявили 495 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 229 человек.
В Тюменской области выявили 495 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 196 579.

«В регионе развёрнуто 84 койки, свободно — 19%. Пациентов на ИВЛ нет. За сутки проведено 3730 лабораторных исследований. Всего с начала пандемии — 4 147 782», — рассказали в штабе.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 145 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 219 368 человек. Выздоровели 213 766 жителей, в том числе 68 за последние сутки.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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