Врач Жердев рассказал о возможной опасности безобидных укусов домашних животных
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В беседе с Общественной службой новостей врач отметил, что укусы домашних животных могут стать причиной развития столбняка или бешенства.
С одной стороны, как отметил Жердев, риск заразиться бешенством от домашнего питомца довольно мал, но с другой — животное может заразиться от сородичей на улице и стать переносчиком заболеваний.
«Чтобы защитить себя и пушистого любимца от опасных заболеваний, относитесь к питомцу ответственно: регулярно привозите его на осмотр в ветеринарную клинику, делайте профилактические прививки, обрабатывайте средствами от блох и клещей, давайте препараты против паразитов. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили», — констатировал врач.
Жердев порекомендовал в случае получения травмы от домашнего животного обратиться к врачу.
Ранее в беседе с «Известиями» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупредил об опасности кормления голубей с рук.