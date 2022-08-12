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Врач Жердев рассказал о возможной опасности безобидных укусов домашних животных

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Заведующий приёмным отделением Видновской РКБ Минздрава МО Григорий Жердев рассказал, какую опасность могут нести безобидные укусы домашних питомцев.
Врач Жердев рассказал о возможной опасности безобидных укусов домашних животных
  • Gettyimages.ru
  • © Marcus Lindstrom

В беседе с Общественной службой новостей врач отметил, что укусы домашних животных могут стать причиной развития столбняка или бешенства.

С одной стороны, как отметил Жердев, риск заразиться бешенством от домашнего питомца довольно мал, но с другой — животное может заразиться от сородичей на улице и стать переносчиком заболеваний.

«Чтобы защитить себя и пушистого любимца от опасных заболеваний, относитесь к питомцу ответственно: регулярно привозите его на осмотр в ветеринарную клинику, делайте профилактические прививки, обрабатывайте средствами от блох и клещей, давайте препараты против паразитов. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили», — констатировал врач.

Жердев порекомендовал в случае получения травмы от домашнего животного обратиться к врачу.

Ранее в беседе с «Известиями» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупредил об опасности кормления голубей с рук.

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