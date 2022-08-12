Генетик Ракитько рассказал о наследственной причине высокого уровня холестерина в крови
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) — генетическое заболевание, возникающее по причине мутаций в некоторых генах, рассказал специалист в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».
«Болезнь влияет на обмен литопротеинов низкой плотности (так называемый плохой холестерин), что, в свою очередь, приводит к его накоплению фактически с рождения и к достаточно быстрому развитию атеросклероза», — отметил Ракитько.
Для снижения риска развития таких заболеваний специалисты рекомендуют ограничить употребление продуктов с животными жирами, таких как сливочное масло, жирные сорта мяса, майонез, сливки, выпечка.
Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).