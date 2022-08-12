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Генетик Ракитько рассказал о наследственной причине высокого уровня холестерина в крови

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Директор по продукту Медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько прокомментировал результаты исследования, согласно которому двое из 1 тыс. россиян страдают генетическим заболеванием, которое приводит к повышению уровня холестерина в крови. У таких людей в четыре раза увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Генетик Ракитько рассказал о наследственной причине высокого уровня холестерина в крови
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) — генетическое заболевание, возникающее по причине мутаций в некоторых генах, рассказал специалист в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

«Болезнь влияет на обмен литопротеинов низкой плотности (так называемый плохой холестерин), что, в свою очередь, приводит к его накоплению фактически с рождения и к достаточно быстрому развитию атеросклероза», — отметил Ракитько.

Для снижения риска развития таких заболеваний специалисты рекомендуют ограничить употребление продуктов с животными жирами, таких как сливочное масло, жирные сорта мяса, майонез, сливки, выпечка.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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